Els diagnòstics de VIH mantenen la tendència a la baixa a Catalunya: el 2021 se'n van registrar un 20% menys que el 2020. Aquestes dades del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya mostren que aquesta malaltia de transmissió sexual cada cop afecta menys persones, tot i que sí que es continuen diagnosticant majoritàriament a gent jove. S'estima que 33.365 persones conviuen amb el VIH.

En concret, el 2021 es van registrar 344 diagnòstics nous, un 20% menys que el 2020. Això consolida el ritme descendent que es va iniciar fa una dècada gràcies a l'aplicació de mesures orientades a la disminució d'aquesta malaltia. Actualment, s'estima que 33.365 persones conviuen amb el VIH al territori català, el que representa una taxa d'incidència de 4,4 casos per cada 100.000 habitants.

Del total de persones que viuen amb el VIH, la gran majoria són homes , el 81%, amb una incidència de 9,3 casos per 100.000 habitants, mentre que en les dones és d'1,6. La mitjana d'edat de les persones amb VIH és de 37 anys, tot i que cada cop s'expandeix més entre els joves i adolescents. La principal via de transmissió ha estat la sexual. En concret, un 72% dels nous diagnòstics s'han produït en homes que tenen sexe amb altres homes i un 14% van ser en homes i dones heterosexuals.

Gràcies a què disminueixen els casos?

Hi ha diersos motius que consoliden les bones xifres a la baixa de contagis de VIH. El Departament de Salut ho atribueix a l'expansió del tractament que des del 2015 és universal, a l'augment de l'ús de la profilaxi pre-exposició (PrEP) i les intervencions que es fan des de la Secretaria General d'Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques.

Entre aquestes intervencions, destaquen sobretot la distribució gratuïta cada any de prop de 2 milions de preservatius, 686.150 xeringues i la realització de més de 416.000 proves. Totes les accions han anat encaminades a aconseguir els objectius '90-90-90' fixats per ONUSIDA per al 2020, que estableixen que el 90% dels infectats ho sàpiguen, que el 90% estiguin en tractament i que el 90% d'aquests últims tinguin la càrrega viral indetectable.