Un bautizo. Esa ha sido la excusa perfecta para reunir a toda la familia. Elena Furiase ha celebrado el de su segunda hija, Nala, fruto de su relación con Gonzalo Serra, cuatro meses después de su nacimiento. Una merecida ocasión para que todo el clan Flores se haya desplazado al completo hasta La Moraleja, en Madrid. Tanto es así que Lolita y Rosario se han reencontrado con su tía Carmen y con la gran estrella internacional del momento en la familia: Alba Flores. Ha sido complicado por las agendas de cada una de ellas, pero Elena Furiase, que se inspiró en El rey león para ponerle nombre a su hija, ha conseguido la celebración que quería; rodeada de todos sus seres queridos.

La reunión de Lolita y Rosario Flores con su tía Carmen

La pequeña Nala ha recibido aguas bautismales en la localidad madrileña de La Moraleja, donde reside la familia desde hace años. Los primeros en acudir al evento eran los orgullosos padres, Elena Furiase y Gonzalo Serra, tanto con Nala como con su hermano mayor, Noah, de cuatro años, quien llegó de la mano de su padre y protagonizó la anécdota del día: quiso tener el protagonismo durante la ceremonia interrumpiendo para ir al baño. Por lo demás todo el evento fue muy bien y la familia entraba con mucha alegría: "Con muchas ganas de bautizo e ilusión, que es un día muy importante", dice Lolita Flores antes de entrar a la iglesia.

Pero si ha habido alguien que haya destacado en el evento esa ha sido Carmen Flores, que no conocía todavía a su sobrina: "No me quería perder el bautizo por conocerla y por ver a mis sobrinas", asegura. Una ocasión única en la que hemos podido ver a Lolita y a Rosario junto a su tía.

Carmen Flores se reúne con sus sobrinas, Lolita y Rosario Hacía tiempo que no se las veía juntas GTRES

De hecho, Rosario Flores acababa de aterrizar en Madrid después de recibir un premio Grammy por su carrera musical. Ella y su mánager, Mariola Orellana llegan tras haber estado en la reboda de Eugenia Martínez de Irujo en Las Vegas: "Estoy contentísima. Mi niña Nala... Estamos todos radiantes. No paramos, estoy agotada", ha contado frente a las cámaras.

Los padrinos de Nala han sido la hija de Rosario, Lola, y el hijo de Lolita y hermano de Elena, Guillermo, ambos muy felices de ocupar ese "pedazo de puesto" como han dicho. Además de todos sus seres queridos, también han asistido varios amigos que ha convertido este evento familiar en todo un desfile de los rostros conocidos que no se han querido perder el bautizo de Nala, como Esmeralda Moya, gran amiga de Furiase. Porque si hay algo que gusta a la familia Flores es reunirse y celebrar las ocasiones especiales.