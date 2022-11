Sensacions positives al Gran Recapte

El Banc dels Aliments treballa a ple rendiment per superar les xifres del 2021 malgrat la pujada de preus. La campanya del Gran Recapte espera recollir prou queviures per poder abastir les famílies durant dos o tres mesos.

01.27 min El Banc dels Aliments assoleix objectius | CLARA ONTAÑÓN

Al punt de classificació de la Zona Franca a Barcelona s’han agrupat durant la tarda unes 200 persones de diferents edats i s’han dedicat a separar i classificar els diferents productes bàsics de menjar, destinats posteriorment a cobrir les necessitats de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

00.58 min Més famílies depenen de l'èxit del Gran Recapte

En un comunicat, el Banc dels Aliments ha reconegut que les dades obtingudes al llarg de la tarda a les demarcacions de Tarragona, Lleida i Girona, així com a les comarques de Barcelona, fan preveure que se superarà "amb escreix" la xifra de recaptació de l'any passat i està a l'abast l'objectiu dels 5 milions d'euros. Tot i això, la xifra definitiva no es coneixerà fins d'aquí a uns dies perquè és un recompte complex per la gran varietat de formats de donació.

Durant els dos anys anteriors, coincidint amb la pandèmia, els supermercats només podien fer la recollida en forma de transferència econòmica. Una via que només sis cadenes han mantingut, mentre que la resta han tornat a recuperar la formula del 2019.

El Banc d'Aliments sempre ha preferit la donació física d'aliments perquè es pot compartir amb els més petits i sol permetre una recaptació més alta, ja que una bossa amb productes sol tenir un valor d'entre 7 i 12 euros, mentre que les donacions econòmiques acostumen a ser d'uns 5 euros. A més a més, hi ha casos en què es lliuren carros de compra sencers, que poden superar perfectament els 60 euros.