01:13

El Banc dels Aliments crida a participar solidàriament al Gran Recapte amb la donació de productes alimentaris o diners dirigits a persones vulnerables.

El Banc dels Aliments recorda que l'ajuda anirà destinada a atendre les necessitats dels prop de 242.000 usuaris de les entitats socials. Una xifra que ha augmentat en un 22% després de la pandèmia i també per l'augment dels preus. Aquesta situació fa que sigui més necessària que mai la solidaritat ciutadana, tal com destaca Lluís Fatjó-Vilas, president del Banc a Barcelona:

L'objectiu és aconseguir 5 milions d'euros entre les donacions d'aliments i les monetàries. Es necessiten productes com llet, oli, conserves de peix, llegums i aliments per nadons. Amb els diners recaptats el Banc dels Aliments pot fer arribar als usuaris els productes frescos que no s'aconsegueixen amb les donacions del Gran Recapte.

Qui vulgui col·laborar econòmicament ho pot fer a través de la pàgina web del banc d'aliments o amb el Bizum 33596. A més, recorden que encara falten 3.000 voluntaris dels 18.000 necessaris. Així i tot, estaran coberts els 1.800 punts de recollida entre mercats i supermercats de Catalunya | MARGA ESPARZA