Just en un context marcat per la crisi energètica i els seus efectes en les butxaques de les famílies, el Banc dels Aliments ha començat aquest divendres una nova edició del Gran Recapte. Una campanya que té per objectiu recollir a Catalunya productes bàsics de menjar per atendre persones que es troben en situació de vulnerabilitat. I és que aquesta recollida és encara més necessària en un moment on l'índex de pobresa s'ha disparat.

01.14 min La complicada situació econòmica marca el Gran Recapte d'enguany

Per primera vegada en tres anys, la campanya torna a ser presencial, fent el tret de sortida des del Mercat de la Barceloneta amb una crida del conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, a mobilització "en la guerra contra la pobresa", no només durant aquests dies, sinó durant tot l'any. Els voluntaris s'han enfundat les armilles blaves que els identifiquen i han començat a recollir productes com pasta, llegums, oli, llet o conserves a les portes dels supermercats.

Augmenten els joves sense recursos En un context en què l'augment dels preus ha provocat l'encariment de la cistella de la compra i s'ha afegit a les diverses crisis dels últims anys, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, ha explicat que cada vegada arriben més persones a l'entitat, entre les quals "molts, joves amb contractes precaris". De fet, el Banc dels Aliments atén més de 240.000 persones a Catalunya. 01.06 min El Banc d'Aliments fa una crida a la solidaritat pel Gran Recapte | Marga Esparza I és que les entitats socials de la Barceloneta han alertat que moltes persones es troben en "una situació límit" per l'augment de preus, la precarietat laboral i el problema d'habitatge a la ciutat. Moltes famílies i joves que comparteixen pis es veuen amb l'aigua al coll cada final de mes, ja que "Paguen on viuen, però no mengen. O mengen, però no poden pagar el pis", afirma la responsable de l'Obra Social Santa Lluïsa Marillac, Núria Martínez. Augmenta el nombre de persones sense sostre i el temps que viuen al carrer Així, moltes d'aquestes persones es troben en una línia vermella molt fina de la qual és fàcil caure, al mateix temps que els bancs dels aliments estan sota mínims. "Tothom té a prop algú amb mancances d'aquest tipus", ha recalcat la responsable de l'Església Evangèlica Baptista de la Barceloneta, Mari Carmen Llorca.