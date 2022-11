Cesc Gay ens presenta 'Historias para no contar'

Cesc Gay ens presenta una comèdia urbana i coral formada per un conjunt de relats breus: Historias para no contar. El director de cinema també conversa amb Gemma Nierga i Pep Prieto sobre cine i sèries, i ens revela les seves dues pel·lícules preferides. "És la consolidació d'una manera de fer cinema" de l'artista, segon ha dit el nostre expert en cinema, que s'ha reconegut fan seu.

L'estrena es va fer aquest dijous, però sense la presència del director! "La comèdia està bé perquè la sents. Jo no, perquè me'n vaig al bar a fer una copa", ha dit el director, destacant que no hi és mai als passis. "Després és igual, tu ja veus què passa amb les pel·lícules que fas", ha argumentat. Pel que fa a repercussió, reconeix la sensació que els més joves no van al cinema a veure pel·lícules com aquesta.

Una de les coses que caracteritza aquest director és escriure sobre la vida quotidiana, sempre ho ha fet. "Mai he escrit sobre una altra cosa, no sé si sabria fer-ho. A vegades ho penso, que m'agradaria... Però, quan m'hi poso, necessito treballar sobre això. Els protagonistes acaben sent qualsevol de nosaltres", ha argumentat.

Per bé que la comèdia és més clara en aquest nou film, en tots hi ha aparegut l'humor, estretament lligat a aquesta quotidianitat. "Ha sigut des que he escrit teatre que m'he atrevit al cine fer això. No sé si m'hauria atrevit, em feia molt respecte fer una comèdia", diu.

Diu que el salt el va fer amb Sentimental, i ara ha fet "un pas més" amb Historias para no contar. "Abans hi era perquè a Truman, tot i ser una pel·lícula dramàtica, té molt d'humor, i més amb el Ricardo (Darín) i el Javier Cámara", ha argumentat. "Però ara he perdut la por, encara que sigui amb aquest to de comèdia", ha detallat.

Cinc històries

Els 99 minuts de metratge el nodreixen un total de cinc històries independents entre elles. L'ordre no és a l'atzar, i Gay reconeix que va haver de fer un canvi durant el muntatge, respecte del que tenia previst inicialment: va girar la història que protagonitza José Coronado amb la de Quim Guitiérrez, perquè aquesta darrera "era més maca, més emocional". "Muntar les pel·lícules és això, que coses que has muntat d'una manera li acabes de donar la forma".

Entre les cinc històries, la que protagonitza Àlex Brendemühl té un tractament especial. "He vist pocs personatges masculins que millor expliquen la masculinitat contemporània" com aquest, ha detallat Pep Prieto, reconeixent que s'hi ha sentit reflectit. Gay ha explicat que els temes que tracta estan "molt en debat" en l'actualitat. I ha detallat que és un personatge desanimat després d'una separació, que veu com l'entorn l'empeny endavant.

Explica que és còmode per un director fer diferents històries, ja que "et concentres molt en cada episodi". "Potser el complicat és que has d'afinar com els violinistes", buscant el to i la coherència entre totes les històries. "A més, no havien llegit les altres històries. No els hi donava. Has de vigilar això, sobretot amb la comèdia", ha dit.

Javier Cámara és un dels altres actors que apareixen, però de forma més testimonial, ja que hi apareix reemplaçant Pepón Nieto, per qui havia pensat el paper, però no va poder gravar per problemes de salut en contagiar-se de coronavirus.

I també apareix una història amb el Chino Darín, que precisament va conèixer rodant Truman amb el seu pare. "Amb aquest paper una mica romàntic que té...", ha dit sobre qui ha definit com "un tio estupendo".