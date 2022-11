Laura Galán es muy consciente del interés que genera su cuerpo, especialmente, lo a gusto que está con él. La protagonista de Cerdita (2022), uno de los fenómenos cinematográficos del año, se pasa media película corriendo en bikini por un pueblo de la Vera extremeña en la película dirigida por Carlota Pereda. Una imagen que no sorprendería tanto si no fuese porque el suyo no es un cuerpo normativo. Basta googlear el nombre de la actriz de 36 años, para toparse con varios titulares que apelan a lo mismo.

¿Le preguntarían por su aspecto físico si no fuese una persona gorda? Galán le da la vuelta a la tortilla porque sabe que aún quedan muchos moldes (mentales) por romper. “Creo que el interés que genera mi cuerpo se debe a que algo está cambiando, porque todavía necesitamos hablar de esto, y yo estoy dispuesta. Es verdad que el otro día leí un artículo que decía que debe ser agotador tener que justificar todo el rato que estoy muy bien y que me gusta mi cuerpo”, confiesa la actriz.

La película de Pereda también pretende meter el dedo en estas cuestiones. A parte de ser el primer slasher (género de terror lleno de “cuchilladas”) dirigido por una mujer en nuestro país, Cerdita busca interpelar al espectador como parte de una sociedad acostumbrada a la violencia social sobre quienes tienen un cuerpo que se sale de la norma. “La cinta es cañera, social y divertida. Partimos de la premisa del bullying y hay un mensaje, aunque tampoco podemos sentar cátedra porque lo que hacemos aquí es ficción, pero lo que más me está gustando de este proceso es la gente que sale del cine y me escribe para decirme que están muy contentos de ver a una persona no normativa en la gran pantalla, estoy muy orgullosa de ello”, expresa.

La actriz Laura Galán durante la presentación de 'Cerdita' en el Festival de San Sebastián 2022 GTRES

Una reivindicación: que un cuerpo gordo no sea el conflicto Galán, doblemente nominada en los Forqué y Feroz a Mejor interpretación femenina, recuerda lo que la actriz Carmen Machi, compañera de reparto en la película, le dijo sobre su papel en Cerdita. “A los dos minutos se te olvida que eres gorda, porque la película va de otras muchas cosas”. Esa misma cuestión fue la que hablaba hace unos días con su amiga y también intérprete Itziar Castro, la necesidad de más películas en las que estuvieran ellas y el conflicto no fuera su cuerpo. Para la protagonista de Cerdita, ellas dos son referentes de cómo se puede triunfar fuera del canon. Pero reconoce que tampoco hay tantos referentes, mucho menos cuando ella empezó a estudiar interpretación. “Ahora soy muy fan de Melissa MacCarthy, es verdad que al principio empezó en papeles de la chica gorda que hace no sé qué, pero ahora ha superado todo eso, hace lo que quiere y, además, produce un montón de películas que rompen lo normativo”. A quererse a sí misma, a entender que su cuerpo era válido y confiar en que podía hacer todo lo que se propusiera le enseñaron sus padres. Galán tampoco sufrió bullying en el colegio, “aunque mucha gente lo da por hecho”, añade. “Los motivos del acoso son absurdos e injustos, el otro día me hablaron de un chico al que le hacían bullying por hablar bien inglés. Yo creo que simplemente he tenido la suerte de no sufrirlo. Por otro lado, en temas de bullying no puede recaer la culpabilidad en la víctima, porque yo no sé que he hecho de especial para no sufrirlo, pero es que, ¿qué hacen de especial otras personas para sufrirlo? El problema es del que está al otro lado y de toda una sociedad”, reflexiona Galán.

Rompiendo las barreras de la moda Aún con todo, la actriz reconoce que para quererse plenamente como es, también ha tenido que romper barreras. “Porque me ha costado mucho poder hablar de mi físico como lo hago ahora. Esto no surge de la nada y tengo un buen trabajillo por detrás”. Consciente de ello y de la visibilidad que le ha otorgado Cerdita, película con la que ha recorrido grandes festivales nacionales e internacionales, Laura no pierde la oportunidad de lucirse en las alfombras rojas y photocalls, donde acapara todas las miradas, con propuestas de lo más atrevidas y llenas de color. “Tenía muchas ganas de entrar en el mundo de la moda, había hecho alguna cosa, pero no es este nivel”. El pasado mes la vimos posar en una sesión de fotos para la revista Glamour y hace tiempo que se ha puesto en las manos de la estilista Antoinella Fallarás. Ella fue quien la vistió con un llamativo plumas acolchado de Marina Rinaldi para la presentación en Sitges. “Ella me dijo que fuéramos a por todos y que ¡a jugar! Y de repente, fue sentirme super guapa, dentro de ese mundo y esa industria en la que, aunque haya modelos curvys, sigue siendo raro ver a una gorda o un gordo vestidos bien de faralaes”, subraya la actriz. “Desde luego me encantaría trabajar con marcas más grandes y poder entrar en vestidos que sí pueden entrar otras compañeras. Que me preguntan si quiero transparencias, digo sí, vamos a tope y a demostrar que cada uno se puede poner lo que quiera”, añade. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Laura Galán Montijano (@lauragalanm)“ “