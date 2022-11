Després del breu canvi de temps d'aquest divendres que ens deixarà el pas d'un front, darrere seu, durant el cap de setmana, l'anticicló guanyarà protagonisme.

Matins més freds i inversió tèrmica

Després de l'entrada freda de divendres, durant el cap de setmana afluixarà el vent. Això permetrà que de durant la nit i matinada, la temperatura pugui baixar més. A més, hi haurà inversió tèrmica, és a dir, més fred a les fondalades que als cims de les muntanyes. Així doncs, a primera hora caldrà abrigar-se. El fred tocarà fons el matí de dissabte, amb glaçades en valls del Pirineu, Prepirineu i de la Catalunya Central. A prop de la costa, la temperatura quedarà per sota dels 10 ºC. Les mínimes de diumenge pujaran al Pirineu i Prepirineu, però a la resta els termòmetres no variaran gaire.