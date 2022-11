La gala de la Guia Michelin, celebrada aquest dimarts a Toledo, ha coronat Barcelona en la llista de ciutats d'Espanya amb més restaurants guardonats. La nit daurada per al món de la gastronomia ha seleccionat cinc establiments de la capital catalana per a entrar en la guia per primer cop. I, entre les novetats destacades, ha atorgat al restaurant Cocina Hermanos Torres la tercera estrella Michelin.

Barcelona, rècord d'estrelles Michelin

Barcelona desbanca així Madrid, que fins ara liderava la llista a Espanya. A més, a Catalunya ja hi ha quatre restaurants que ostenten la màxima distinció a la guia francesa. En total, la guia 2023 inclou 1.401 restaurants d'Espanya, Portugal i Andorra, entre els quals 13 compten amb tres estrelles, 41 amb dues estrelles, 235 amb una estrella i 281 amb Bib Gourmand.

Els germans Torres, triestrellats El restaurant Cuina Germans Torres, la proposta de Sergio i Javier Torres inaugurada fa només fa quatre anys, només li calia una estrella Michelin més per ostentar la màxima distinció en la llista gastronòmica. Aquest any, l'ha aconseguit i, per tant, s'ha convertit en el quart restaurant de Catalunya en ostentar aquesta classificació. Els altres tres que ja tenien tres estrelles són el Celler de Can Roca, Lasarte i Àbac. La guia d'Espanya i Portugal comptarà l'any que ve amb 13 restaurants triestrellats, ja que també ha rebut la tercera distinció l'Atrio, del xef Toño Pérez, a Càceres. També eleva a 2 a Deessa (Madrid), Pepe Vieira (Pontevedra) i El Rincón de Juan Carlos (Tenerife).