Adaptar-se a un agent pertorbador o a una situació adversa. Aquest és el significat de 'Resiliencia', el títol del nou disc del cantant, compositor i raper sevillà Beret. Una paraula que porta tatuada al seu coll des de fa quasi dos anys. L'àlbum inclou col·laboracions amb artistes de renom com Estopa, Malú, Omar Montes o Morat i una cançó molt especial dedicada a la memòria de la seva germana, qui va morir el passat gener.

A 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya, l'autor ha reconegut que no ha estat gens fàcil escriure 'Tata': "És el tema més especial que he fet a la meva vida, el més complicat i el més directe". Quan va compondre la cançó el disc ja estava acabat, però l'artista necessitava que formés part d'aquest projecte. "És una cançó que parla moltíssim de mi", ha afirmat a Tània Sarrias.

Un disc amb el qual ha sortit de la seva zona de confort

'Resiliencia' inclou diverses col·laboracions amb estils musicals molt diferents. "M'encanta perquè al disc hi ha tantíssima varietat... Pots trobar una balada amb Malú, un reggaeton amb Omar Montes o una rumba amb Estopa. Realment, hi ha de tot i m'agrada perquè amb tots tinc una amistat prèvia", ha assegurat Beret a 'Punts de vista'.

El disc també inclou cançons amb altres artistes com Reik, Morat i Lérica i ha permès al músic experimentar amb el so: "El més complicat ha estat entrar a l'estudi i trobar un punt en comú per poder treure una cançó (...). El bonic de fer un disc és sortir de la teva zona de confort i provar coses noves".

Per veure com sona 'Resiliencia' en directe haurem d'esperar un temps. Començarà la gira al febrer a Amèrica Llatina i passarà pels Estats Units. Però ha assegurat, entre riures, que tornarà a Espanya per fer concerts fins a 2057. Tot i això, per anar escalfant motors, podeu escoltar la seva actuació interpretant a piano i veu el single 'Te estás olvidando de mi' a 'Punts de vista'.