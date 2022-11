Beret, Jordi Díaz i Nacho Casado | Punts de vista

El cantant i compositor sevillà Javier Beret ha presentat a 'Punts de vista' el seu últim àlbum, 'Resiliencia'. Dins el disc inclou una cançó dedicada a la seva germana gran, Sandra, que va morir fa uns mesos. Diu que és de les cançons que més li ha costat escriure. Aquest projecte també inclou col·laboracions amb artistes del nivell d'Estopa, Malú, Omar Montes, Lérica, Morat o Reik. Ha interpretat a piano i veu el single 'Te estás olvidando de mí'.

La relació entre homes i dones ha estat un tema recurrent al món de la comèdia. Perquè no hi ha res millor, si l’entesa és complicada, que acostar-s’hi amb bon humor. Una mostra d’això és l’obra 'Els homes són de Mart i les dones de Venus' que ja fa nou temporades que està sobre els escenaris. L'actor protagonista, Jordi Díaz, ha explicat tots els detalls i novetats d'aquesta temporada i ha participat en un concurs teatral contra Tània Sarrias organitzat per Miriam Tortosa.

El cantautor d'Elx Nacho Casado ha presentat el seu últim treball 'Disco Bleu', inspirat en els sons dels anys setanta. Ha interpretat en acústic el tema 'Mediterralia'.