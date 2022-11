Embruten una vitrina i parets del Museu Egipci de Barcelona

Dos activistes del col·lectiu Futur Vegetal han tacat aquest diumenge la vitrina d'una mòmia faraònica i les parets d'una sala del Museu Egipci de Barcelona en protesta per la crisi climàtica. Els ecologistes han escampat "petroli i sang" falsa i s'han enganxat a un vidre de l'exposició tot exhibint una pancarta amb el lema '+2,5ºC Justícia Climàtica. COPca-Cola', fent un joc de paraules amb la marca de la coneguda multinacional de begudes i que és patrocinadora de la COP-27 que es fa aquests dies a Egipte.

Membres del mateix col·lectiu van protagonitzar una acció reivindicativa similar dissabte passat 5 de novembre amb els quadres de les 'Majas' de Francisco de Goya al Museu del Prado de Madrid.

Denuncien la passivitat institucional

"Banyem amb sang i petroli les vitrines del Museu Egipci de Barcelona per alertar sobre l'emergència climàtica. No aguantem més que els governs netegin la seva imatge amb COPs per enganyar la població sense prendre mesures reals", han assenyalat els dos activistes, que han escampat un líquid negre que simulava ser petroli i un líquid vermell (melmelada) que simulava ser sang.

Segons l'entitat, entre els participants de la COP, hi ha 636 persones que estan directament afiliades a corporacions de combustibles fòssils o que acudeixen com a membres de delegacions que actuen en nom de la indústria dels combustibles fòssils per a defensar els seus propis interessos.

Els dos activistes han estat identificats per una patrulla dels Mossos d'Esquadra que s'han personat al recinte alertats per l'equipament museístic, situat al número 284 del carrer de València. Es tracta de la primera protesta d'aquestes característiques que arriba a Catalunya, després d'altres accions similars a la National Gallery de Londres, el Museu Barberini de Potsdam o el Palau Bonaparte de Roma.