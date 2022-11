La Cursa de la Dona recapta 75.000 euros

La Cursa de la Dona ha tornat a tenyir de rosa el centre de Barcelona aquest diumenge el matí pel càncer de mama. Un total de 30.000 corredores han recorregut els vuit quilòmetres de la prova, amb sortida a l'avinguda Reina Maria Cristina i arribada a l'avinguda de Rius i Taulet.

Enguany, la participació s'ha limitat a trenta mil inscrites, tot i que hi havia una bossa de reserva per si alguna corredora es donava de baixa. La cursa s'ha celebrat enmig d'un ambient festiu on les participants s'han unit per fer valdre la força de les que lluiten contra la malaltia.

01.01 min Una nova marea rosa envaeix Barcelona