Gravar el programa de ‘La Recepta Perduda’ pel territori català ha permès a l’actriu Sílvia Abril poder conciliar millor la seva vida professional amb la maternitat. Generalment, de dilluns a divendres la seva agenda està ocupada fins a les cinc de la tarda. “He aconseguit que respectin i entenguin que les meves jornades a les cinc de la tarda s'han d'acabar perquè comença la meva jornada com a mare i no me la vull saltar, en la mesura del possible.”, assegura la humorista a 'Noms Propis', programa disponible a RTVE Play Catalunya i presentat per Anna Cler.

Sílvia Abril ha començat el rodatge de la pel·lícula 'Alimañas', l’òpera prima de l’actor Jordi Sánchez, i ha de viatjar a Madrid uns dies. “Això ja m'agrada menys, però faig malabars”, diu. L’actriu intenta portar-se a la seva filla Joana a tot arreu sempre que pot: “Jo he estat 'mare cangur'. Sempre que he pogut, com que no m'he volgut perdre massa coses per la feina, me l'emporto, encara ho faig.” En els primers anys d’infància, la petita l’acompanyava als rodatges i als platós perquè sempre li ha agradat que vegi el treball que fan els seus pares. “M'agrada que vegi que els pares no desapareixen de casa per gust, o sigui, que és la feina”, confessa la intèrpret.

La Joana ja té 10 anys i els hi costa més que viatgi amb ells per l’escola. L’actriu explica que la seva filla és molt responsable i no vol arribar tard a classe. Malgrat que no pugui emportar-se-la sempre, Sílvia Abril té clar que tant a ella com a l’Andreu Buenafuente, el seu marit, els agrada reforçar el vincle que tenen els tres perquè saben que "un dia es farà gran i ja no la podrem gaudir.”





La natura i casa seva són els espais on més reforcen aquest vincle familiar perquè els és molt complicat anar pel carrer i passar desapercebuts. Com porten que tothom els reconegui quan van amb la Joana? “Intentem normalitzar al màxim perquè ella no en té cap culpa, però ha de conviure que cada dos per tres aturin al papa o a la mama i que vulguin fer una foto. Intentem evitar-ho i ara amb l'excusa d'ella, la gent respecta molt.”, respon l’actriu.