“Si ho hagués explicat, no hauria arribat a un punt tan crític”. Amb aquestes paraules Maria Crivillé, filla de l'expilot de motos Àlex Crivillé, vol remarcar la importància de parlar quan tens algun problema. La jove, que ara té 17 anys, va ser víctima de bullying quan va començar l’institut. L’assetjament per part dels seus companys i companyes li van portar a una situació extrema.

La Maria ha patit un trastorn de la conducta alimentària que, després d’anys ingressada a dos centres diferents, ha superat malgrat que és molt conscient, ha dit a ‘Noms Propis', que és un problema que arrossegarà tota la vida: “El que tinc molt treballat és la prevenció de recaigudes. Quan el meu cap comença a parlar, sé que haig d'estar alerta.”

Assetjament escolar

El factor més important que ha causat que Maria Crivillé tingués amb 11 anys bulímia, segons paraules seves, va ser el bullying a l’escola. Al principi eren comentaris de “Maria estàs molt grassa” però la cosa va anar a més: li robaven la roba al vestuari, li trencaven el material de l’estoig, seguien amb paraules denigrants sobre el seu cos i amb l’aïllament. La jove, “per por i per vergonya” no explicava res del que li passava a casa ni a l’escola: “Va arribar un punt que em crec que jo era el problema”. Va començar a deixar de menjar i a baixar de pes, però com no podia estar sense menjar va passar a fer-se afartaments i vomitar.

“Jo no em volia curar i no ho assumia“

“El trastorn alimentari és com un iceberg i sempre es veu la punta, però per arribar realment aquí el fons és molt difícil”, apunta la filla de l'expilot. Des que un dia va explotar i va explicar a una professora i després a la seva família que vomitava, no va començar el tractament. Primer la van ingressar a l’Hospital de Vic, però va ser a Ita, un centre privat especialista en salut mental, on va poder recuperar-se.

Va entrar a Ita el gener de 2020 i va estar tres mesos sense veure els seus pares pel confinament a causa de la Covid. “Va ser quan em vaig adonar realment que havia de sortir d'això. Jo no em volia curar i no ho assumia. Crec que pots tenir els recursos que vulguis, que si tu no vols, no ho faràs.”, assegura. A més, va fer teràpia amb una psicòloga que, segons afirma, li deia la veritat malgrat que li fes mal i detectava quan mentia. “Amb la malaltia, era molt manipuladora i mentia molt”, assenyala.