Alguna vegada has anat al psicòleg o estàs pensant a anar-hi? Potser penses que necessitaràs moltes sessions i que no saps quan acabaràs el tractament... No és així si segueixes la teràpia breu! Víctor Amat, psicòleg i president de l'Asociación Española de Psicoterapia Breve, detalla al programa 'Noms Propis' les claus d'aquest enfocament.

Quina és la seva durada?

“Com més llarga és la teràpia, menys canvi hi ha“

La teràpia breu busca obtenir resultats positius en el mínim temps possible. Segons Víctor Amat, amb un tractament de sis sessions seria suficient per poder fer canvis. “S'ha demostrat que com més llarga és la teràpia, menys canvi hi ha. Per tant, quan una persona va deu anys al psicòleg pràcticament el que està fent és consolidar el seu problema, no millorar-lo”, afegeix l’expert.

Víctor Amat, psicòleg expert en teràpia breu RTVE

És cert que hi ha casos de pacients que requereixen un acompanyament de molts anys. Per exemple, persones que han patit situacions de vulnerabilitat durant la seva infantesa. Però Amat entén la psicoteràpia com "donar una empenteta a la persona perquè surti i activi els seus propis recursos i això no hauria de durar massa." Així que ja podem esborrar del nostre pensament que un tractament psicològic ha de ser obligatòriament llarg i feixuc.