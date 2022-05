Sílvia Abril, de concursant a presentadora amb l'art de fer riure

Ens hem quedat curts o ens hem sobrepassat amb la cultura del políticament correcte? El debats dels límits de l'humor acaben quan apareixen figures com la de Sílvia Abril. És d'aquelles humoristes que té l'habilitat de caure bé a tothom sense ofendre mai a ningú amb la seva comicitat. Tània Sarrias descobreix les seves claus per encaixar sempre amb gràcia entre els espectadors i s'endinsa en la seva faceta més culinària a 'Punts de vista'

És un dels grans noms de la comèdia del nostre país i la seva presència sempre contagia de rialles als espectadors. Però reconeix al programa que la persona a qui més dificultats té per fer riure és a la seva filla. Tant va gaudir la Sílvia Abril de l'experiència de participar en la primera temporada de 'Lol, si te ries pierdes', que ara torna al capdavant del projecte com a presentadora de la segona tongada. I no ens sorprèn. Diu que està molt contenta amb aquest canvi de rol "Per fi podré riure"

El programa que té l'objectiu de fer aguantar el riure dels seus concursants per tal d'assolir la victòria. Patricia Conde, Anabel Alonso, Carlos Areces són alguns dels participants de la segona edició que tindrà com a mestres de cerimònies a Sílvia Abril i Carolina Iglesias. El format de 6 capítols es podrà veure a través de Prime Video a partir del 20 de maig.

Amb aquesta sinopsis del programa que presentarà Sílvia Abril, segur que a tots els nostàlgics de la petita pantalla els hi ve al cap un dels clàssics d'aquesta casa que tants bons moments ens va regalar als anys 90. Recordeu 'No te rías que es peor'?