Elon Musk resumido en sus 7 mayores excentricidades

¿Por qué todo el mundo habla de Elon Musk? El hombre más rico del mundo no deja de ser noticia. Cuando no es por una nueva idea de visionario lo es por su faceta de excéntico multimillonario. ¿La última de sus extravagancias? Comprar Twitter por 44 000 millones de dólares y despedir a cuatro de sus máximos responsables, además de anunciar que muy pronto implementará el pago por el tic azul de verificación de las cuentas. Pero antes de ello, Elon Musk ya daba que hablar con sus múltiples excentricidades: recopilamos las mayores locuras y rarezas del empresario.

Tras el éxito de sus misiones espaciales, Elon Musk ha puesto la mira no en la Luna... ¡sino en Marte! Y no le basta con explorar o entender el planeta: quiere hacerlo habitable para los seres humanos bombardeándolo con bombas nucleares : "La idea en realidad es bombardear el cielo sólamente sobre los polos norte y sur de Marte. Con ello se crearía el efecto de los soles que repiten el pulso sobre estos lugares", dijo el empresario. Así se calentaría el planeta y convertiría en gas el dióxido de carbono de Marte, acelerando el efecto invernadero en el Planeta Rojo. Poco después se autoproclamó en su cuenta de Twitter como "emperador de Marte" .

En septiembre de 2018, Elon Musk participó en el pódcast del cómico Joe Rogan . Allí Musk apareció bebiendo whisky y... ¡fumando marihuana! En California, el estado en donde se grabó el pódcast, es legal el consumo de esta droga para uso recreativo, por lo que el empresario no hizo nada ilegal. Pero sus acciones no le sentaron tan bien a los inversores y directivos de sus compañías, así como a la NASA.

En 2018 una investigación de Ars Technica sacó a la luz los excéntricos métodos de enseñanza: no hay cursos (los niños entre 7 y 14 años están juntos en la misma clase) ni asignaturas convencionales (educación física, música, idiomas, etc.) porque Elon Musk lo considera una pérdida de tiempo. Allí e nseñan principalmente programación, ingeniería, ética, y conceptos para formar tu propia empresa y ser un emprendedor sin coartar las iniciativas de los niños, que son capaces de crear robots de combate. Solo hay una regla: "Haz lo que quieras mientras no destruyas la escuela" .

En 2018 Elon Musk puso a la venta un lanzallamas a través de otras de sus empresas, The Boring Company. Sin embargo, el producto no podía venderse en Estados Unidos por ser un lanzallamas. ¿Qué hizo? Cambiarle el nombre por 'Esto-no-es-un-lanzallamas' y aunque parezca mentira, funcionó: vendió más de 20 000 unidades por 500 dólares cada una.

7. El nombre de su hijo: X Æ A-12

Elon Musk tiene una compleja familia. La última noticia sobre ella fue que tiene una nueva hermanastra y sobrina simultánea. Pero sin duda alguna lo que más sorprendió a sus seguidores fue el nombre del hijo que tuvo junto a su expareja, Grimes. Juntos lo llamaron X Æ A-12 y la explicación del nombre la compartió la madre, cómo no, en Twitter. Se trata de una fórmula: X es la variable desconocida; Æ, los caracteres en élfico de Ai (amor y/o inteligencia artificial); y A-12 es "precursor del SR-17", el avión favorito de la pareja porque no tiene armas ni defensas: solo velocidad. Finalmente tuvieron que cambiarle el nombre porque las autoridades no les han permitido registrarlo al contener letras que no pertenecer al alfabeto inglés. Finalmente su nombre es X AE A-XII Musk, o como le llaman en casa: "el pequeño X".