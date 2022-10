Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori de documents històrics al Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, a la Conca de Barberà el passat cap de setmana. Segons ha pogut saber TVE, els lladres han accedit a l'arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, que conté documents de l'expresident Josep Tarradellas. Aquest dilluns s'ha interposat la denúncia davant els mossos d'Esquadra, que tenen una investigació oberta.

Els responsables de l'arxiu Montserrat Tarradellas i Macià han assegurat, però, que els lladres no s'han emportat cap documentació històrica rellevant de l'expresident. Els treballadors asseguren que els delinqüents han obert un armari de seguretat ignífug que contenia documentació de Tarradellas, un llibre manuscrit de Josep Maria de Segarra o la carpeta que el lendakari Íñigo Urkullu va cedir amb material del seu paper durant el procés.

Entre el material, el passaport de 1977

Tot i això, l'abat de Poblet, Octavi Vilà, ha apuntat que els assaltants han neutralitzat el sistema de seguretat i l'entrada s'hauria fet la matinada de dissabte a diumenge. Segons ha detallat Vilà, l'assaltant o assaltants haurien saltat la muralla per accedir a la finca, després haurien forçat la porta que dona a la carretera i haurien accedit a l'interior de l'immoble per una finestra situada entre la planta baixa i el primer pis.

Entre el material de Tarradellas hi havia el passaport que se li va fer a Madrid quan va tornar de l'exili el 1977. Des d'aleshores, la policia científica dels Mossos d'Esquadra ha estat analitzant la zona i recollint proves que puguin ajudar a esclarir la identitat de l'assaltant o assaltants, així com les seves intencions. "Les arxiveres diuen que no troben a faltar res. Hem de mirar exhaustivament les carpetes, però sembla que hi és tot", ha reconegut Vilà.