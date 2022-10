Sant Coloma de Gramenet era una ciutat agrària, amb una situació privilegiada pel conreu i un mercat garantit en estar tocant la ciutat de Barcelona. La construcció del metro a la Ciutat Comtal als anys vint, va originar una forta demanada de mà d'obra que va fer que arribés a Santa Coloma gent de tota Espanya. Però és a partir dels anys 50 i 60 quan arriba la gran onada d'immigració a Santa Coloma provinent del sud d'Espanya, sobretot d'Andalusia i Extremadura, pel moviment estratègic del règim de situar la indústria al voltant de la ciutat de Barcelona. La població del Santa Coloma passa ràpidament de 30.000 habitants als 100.000 als anys 70 i als 120.000 habitants als anys 80.

La conseqüència directa d'aquest gran creixement de la població és la necessitat de serveis, i, per tant, la demanada i la lluita per aconseguir-los. Però també sorgeix la necessitat de tenir espais de relació i socialització, els bars, que de seguida es van omplir de tapes típiques del sud d'Espanya.

La Sílvia arriba a Santa Coloma i coneix l'Àngela Puche, de 76 anys i nascuda a la ciutat. Ha viscut al barri de Singuerlín tota la vida. Els seus pares eren de Múrcia i van anar a Santa Coloma després de la guerra. La seva joventut està molt lligada a la lluita veïnal i sindicalista de Santa Coloma. Els seus pares eren molt d’esquerres i sempre li van donar molta llibertat. Es va casar i va tenir dues filles. Ara fa un any que és vídua després que el seu marit morís de covid. Amb el seu marit van obrir un bar a Santa Coloma i allà l’Àngela va aprendre a cuinar gràcies a l’ajuda de la seva mare.

L'Àngela ensenya a la Sílvia a preparar les migas tal com les cuinava el seu marit.

Pas a pas

S’esmicola el pa i es deixa remullant amb un drap moll. S'aconsella preparar-ho la nit abans. Fregim els alls i els retirem de la paella. A la mateixa paella, fregim la cansalada i la retirem Tallem els pebrots verds a tires i fregim. Retirem Traiem la pell del xoriço, l'esmicolem i el fregim també. Sense retirar el xoriç de la paella afegim el pa i anem remenant fins que es torra. Afegim l'all fregit, el pebrot i la cansalada i continuem remenant a foc lent fins que queda tot integrat.

Us recomanem servir-les acompanyades amb sardines o fruita, com per exemple el raïm, per tal de rebaixar una mica el plat, ja que és molt calòric.