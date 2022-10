El curt polonès 'Dalej jest dzien' guanya el primer premi

La Nit de les Venus, és a dir, la cerimònia d'entrega dels guardons del FILMETS ha lliurat la nit d'aquest dissabte els premis del festival, en una gala de cloenda al Teatre Zorrilla de Badalona, que han presentat les cantants Mone i Beth Rodergas.

‘Dalej jest dzien’ (‘Beyond is the day’), una producció de Polònia de 25 minuts, s'ha adjudicat el Premi a la Millor Pel·lícula d'aquesta 48a edició de FILMETS Badalona Film Festival, recompensat amb una Venus de Badalona i 5.000 euros.

00.49 min 'Dalej jest dzien' guanya el Filmets

Es tracta d’un curt del gènere de ficció escrit i dirigit per Damian Kocur i rodat en blanc i negre amb actors no professionals i sense un guió predeterminat. El curtmetratge mostra el vincle que s’estableix entre en Pawell, un humil barquer d’un transbordador en un petit poble de Polònia i que cada dia ajuda a creuar el riu als seus veïns, i en Mohammad, un immigrant palestí que rescata de les aigües i acull a la seva cabana.

La pel·lícula és un cant a l’amistat fet a partir de petites anècdotes de la vida quotidiana en un ambient rural. L'objectiu del director, Damian Kocur és reduir el món a l’escala d’un poble petit, d’un home senzill i d’un riu que simbolitza el mar, la travessia que per a molts és l’única opció d’una vida millor, però també sovint una trampa mortal.

Per donar més versemblança a les escenes, Kocur va utilitzar actors no professionals, no els va donar diàlegs per aprendre sinó que només els va marcar certes pautes i els va lliurar a la recreació improvisada de la pròpia autenticitat.

‘Dalej jest dzien’ (‘Beyond is the day’) se situa a mig camí entre la ficció i el documental i ha estat reconeguda i premiada en diversos festivals de cinema d’arreu del món.

El palmarès 2022 Entre les pel·lícules que el jurat ha descat més i li ha concedit una Venus de Badalona hi ha: ‘Bead Brothers’, dirigida per Aykut Temel. Turquia - Premi especial del jurat (1.000 euros) 00.34 min 'Bead brothers' guanya el premi del jurat del Filmets ‘Harta’ - Premi al millor guió per Júlia de Paz Solvas i Núria Dunjó López (400 euros), i Premi a la Millor producció de Catalunya (400 euros) 00.52 min 'Harta', millor producció catalana del Filmets ‘Little Berlin’, de Kate McMullen. França - Premi a la Millor producció documental (400 euros) 00.36 min 'Little Berlin' guanya el premi al millor documental ‘Tu niño’, de Sergi Castellà. Catalunya-França-Estats Units d’Amèrica - Premi a la Millor producció de Badalona (400 euros) 00.47 min 'Tu niño', millor producció badalonina del Filmets Pere Joan Company Valentí. Catalunya - Premi a la Millor música original per la banda sonora original d‘Eryon’. 00.49 min 'Eryon', millor banda sonora musical del Filmets El jurat del festival també ha reconegut les següents obres: ‘Pocos, buenos y seguros’ . Catalunya - Premi Millor producció d'Espanya i productor/a emergent-PAC per a Ales Payá i Gorka Lasaosa (1.000 euros)

. Catalunya - Premi Millor producció d'Espanya i productor/a emergent-PAC per a Ales Payá i Gorka Lasaosa (1.000 euros) ‘Charlie Surfer’ , dirigida per Pia Strømme. Irlanda - Premi del Públic-La Vanguardia (700 euros)

, dirigida per Pia Strømme. Irlanda - Premi del Públic-La Vanguardia (700 euros) ‘Airborne’ , dirigida per Andrzej Jobczyk. Polònia - Premi a la Millor pel·lícula d’animació

, dirigida per Andrzej Jobczyk. Polònia - Premi a la Millor pel·lícula d’animació ‘L’ombre des corbeaux’ . França - Premi a la Millor direcció per a Elvira Barboza (400 euros)

. França - Premi a la Millor direcció per a Elvira Barboza (400 euros) ‘Women of virtue’. França - Premi a la Millor interpretació per a Lou Bennet