El temps pel pont de Tots Sants

Els darrers anys la tendència és celebrar la castanyada amb un ambient bastant càlid. Enguany la massa càlida africana que fa dues setmanes que ens afecta, farà que el pont de Tots Sants tinguem una temperatura, no tant escandalosament alta com aquests darrers dies, però sí encara, amb valors per sobre de la mitjana. A partir de dimarts i sobretot dimecres, l’arribada d’aire bastant més fred, amb temperatures inferiors als 10 ºC a 1.500 metres d’altura, ens farà entrar de ple a la tardor.

La distribució de les altes pressions al sud d’Europa i de les borrasques a l’Atlàntic contribueix a l'entrada d’aire càlid, però també impulsa vent carregat d’humitat que afavoreix a formació boires costaneres. Durant el cap de setmana l’anticicló es debilitarà i això permetrà, a més a més, l’aproximació de fronts atlàntics.





La previsió, a pams L'inici del pont, la tarda de divendres, vindrà marcat pel sol enteranyinat de núvols alts i pols en suspensió. Al vespre reapareixeran les boires a la costa. Les temperatures baixaran i rondaran entre 23 i 29º. Continuen sent valors fins a 10º superiors a la mitjana.

Cap de setmana enterbolit i menys càlid Dissabte, tindrem núvols baixos o boires al litoral, més trencats al centre del dia. A la resta sol enterbolit de núvols alts i pols en suspensió. Vent humit de component est. Diumenge, a les boires costaneres del matí i del vespre hi haurem d’afegir l’arribada de núvols alts i mitjans per l’oest que seran més abundants durant la tarda-vespre. Les matinades del cap de setmana seran més fresques, sobretot la de diumenge quan al Pirineu i a la Catalunya Central les mínimes es quedaran per sota dels 10 ºC A la resta valors de 12 a 17 ºC. De dia, les màximes també baixaran i es quedaran entre els 23 i els 27 ºC, les més baixes es registraran el diumenge. Durant el cap de setmana la calor minvarà, però continuaran sent temperatures entre 3 i 7 graus superiors a les habituals.