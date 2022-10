Continua la batalla contra el projecte de Hard Rock al Camp de Tarragona. El Departament d'Acció Climàtica ha emès un informe perceptiu desfavorable sobre l’aprovació inicial de la modificació del Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou. Segons l'informe, no es compleixen els criteris de sostenibilitat ambientals requerits pel projecte.

D'altra banda, l'alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha tret ferro als arguments del text i ha assegurat que la iniciativa es pot tirar endavant si es fan les modificacions escaients. Segons ha reconegut Segura, la iniciativa arrossega anys de retard i, ara, les discrepàncies entre departaments poden allargar aquesta parada temporal del projecte. L'alcalde el considera "molt important" per al futur del Camp de Tarragona.

El document indica que no es compleixen els criteris de sostenibilitat ambientals requerits . En concret, subratlla la «manca de concreció en les compensacions ambientals i de garantia de connectivitat ecològica», que segons el Departament, són aspectes «importants i imprescindibles» per garantir que el projecte tingui els «mínims» requisits ambientals.

L'alcalde vila-secà ha valorat que l'informe d'Acció Climàtica és "un document intern de treball" i que "hi ha uns informes que poden ser desfavorables", però que posteriorment aquestes "visions que els tècnics aporten" s'han d'incloure en el document final. Per tant, en la seva opinió és un tràmit més en l'aprovació definitiva del PDU, que ha situat que es pot produir cap a finals d'any.

Discrepàncies entre Vila-seca i Salou

Quant a les discrepàncies que mantenen des de fa uns mesos Vila-seca i Salou pel repartiment de la fiscalitat del projecte, Segura ha explicat que encara no hi ha pacte. "No hem millorat massa però sempre hi ha voluntat per arribar a acords i d'alguna manera o altra hi arribarem", ha comentat.