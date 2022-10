Acondroplasia: más que una cuestión de altura

Se calcula que unas 250.000 personas en el mundo, 3.000 de ellas en España, padecen acondroplasia, una alteración genética del crecimiento de los huesos que ocasiona el tipo más común de enanismo. Se trata de una enfermedad rara que fue descrita por primera vez en 1878 por el médico francés Jules J.Parrot.

Con motivo del Día Mundial de las Personas de Talla Baja, que se celebra cada 25 de octubre desde el año 2013, en honor al actor estadounidense William John Bertanzetti (más conocido como Billy Barty), esta semana, en Memoria de Delfín, damos visibilidad a esta enfermedad.

Josep María Alaña es autor del libro "Profe y enano: el orgullo de la diferencia" RNE

La acondroplasia es una de las más de 450 displasias esqueléticas que hay descritas, aunque es la forma más frecuente de talla baja desproporcionada. Según nos cuenta el cirujano ortopédico pediátrico, el doctor Josep María de Bergua, "en nuestro país, la incidencia está entre 1 de cada 22.000 nacimientos, por lo que, al año, en España, nacen unos 15 niños con acondroplasia". El doctor de Bergua puntualiza que, "la población, en general, piensa que esta enfermedad sólo se transmite de padres a hijos, pero lo que desconoce es que aproximadamente los padres del 80 por ciento de los niños que nacen con acondroplasia no tienen esta condición".

El doctor de Bergua es especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica Infantil RNE

Es el caso de Josep María Alaña, nacido de padre y madre no acondroplásicos, en el año 1950, cuando el conocimiento de esta enfermedad era muy limitado y la aceptación de lo diferente era un imposible: "El drama lo tuve en la adolescencia porque todos crecían y yo no, tampoco tenía ropa para ir a ligar, me la tenían que hacer a medida". Sin aceptar del todo su condición ("no me identifiqué con personas como yo hasta que tuve 50 años"), Josep María estudió Biología y Pedagogía y se convirtió en la primera persona de talla baja en España en dedicarse a la docencia.

Nelson Mandela fue el primer presidente negro de Sudáfrica RNE





Guillermo del Toro produjo la película "Mamá", estrenada en 2013 RNE

