Els Mossos d'Esquadra han detingut dues dones per sotmetre a submissió química els clients d'un club nocturn. Les arrestades oferien uns fàrmacs a les víctimes per fer servir de manera fraudulenta les seves targetes de crèdit. Hi ha almenys quatre denúncies, però no es descarten més víctimes.

Les quatre víctimes denuncien que durant la seva estada al local i després de prendre unes copes perden la noció del temps, comencen a trobar-se malament i ja no recorden res més. És aleshores quan, segons les investigacions, les detingudes aprofiten per fer càrrecs amb les seves targetes de crèdit.

"Hi ha algun client que té càrrecs indeguts de 2.000 euros, període menys una hora", assegura l'inspector Óscar Carreras, cap de la comissaria de Mossos d'Esquadra de Martorell.

Durant l'escorcoll troben una llibreta amb noms de clients i els seus números secrets dels comptes per a futures ocasions i una caixa amb fins a 10 medicaments diferents.

Diversos blísters de medicaments que feien servir per adormir les víctimes RTVE Catalunya

"El títol de la caixa era 'Dormir' amb comprimits dins blísters de medicaments", explica l'inspector Carreras.

La investigació continua oberta i els mossos no descarten més detencions. Els agents sospiten que hi podria haver més casos i que no s'hagin atrevit a denunciar. Les dues arrestades, acusades d'estafa, han quedat en llibertat amb càrrecs.