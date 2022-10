El TSJC frena el projecte de dentista municipal a Barcelona

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) confirma la sentència que anul·la el projecte de dentista municipal de Barcelona a preus reduïts. El tribunal ha rebutjat els recursos de l’Ajuntament i de Barcelona Serveis Municipals i ha confirmat la sentència prèvia d’un jutjat contenciós administratiu.

La sentencia dona la raó al recurs del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), argumentant que la salut bucodental és una competència de la Generalitat com a administració sanitària i que l’Ajuntament no pot prestar aquest servei sense un informe del Govern que acrediti que no es produeixen duplicitats en aquest sentit.

L’Ajuntament recorrerà

L'equip jurídic municipal considera que la Carta Municipal atorga aquesta possibilitat a Barcelona, perquè “es tracta d'una activitat autofinançada, que no rep diners municipals, i la Generalitat en ser informada es va negar a autoritzar el servei en entendre que no calia fer-ho”.

La tinent d'alcalde de salut, Gemma Tarafa, recorda que “alguns col·lectius ja han volgut parar altres iniciatives del govern abans, sense èxit”.

Tarafa ha especificat que la sentència no afecta el servei de dentistes per vulnerables, que és gratuït, i tampoc el conveni amb 105 oficines per descomptes per persones amb rendes baixes identificades per l'Ajuntament. Com la sentència no es ferma, es mantenen a banda els plans per obrir la resta d'oficines a baix preu a finals del primer trimestre del 2023.