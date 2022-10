01:07

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) confirma la sentència que anul·la el projecte de dentista municipal de Barcelona a preus reduïts. El tribunal ha rebutjat els recursos de l’Ajuntament i de Barcelona Serveis Municipals i ha confirmat la sentència prèvia d’un jutjat contenciós administratiu.

La sentencia dona la raó al recurs del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), argumentant que la salut bucodental és una competència de la Generalitat com a administració sanitària i que l’Ajuntament no pot prestar aquest servei sense un informe del Govern que acrediti que no es produeixen duplicitats en aquest sentit.

L'Ajuntament ja ha anunciat que recorrerà i ha advertit que no afecta les 3 consultes de servei de dentista per persones vulnerables que en els dos anys de funcionament ja ha fet prop de 36.000 visites | MAITE BOADA