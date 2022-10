La febre pels vinils continua a l'alça entre els joves

Una manera d'escoltar música que torna amb força, o potser no havia marxat mai: els discs de vinil. Tot i que les plataformes digitals s'estan erigint com la manera preferent d'escoltar la música, la febre pels vinils continua a l'alça, especialment entre els joves. Així ho confirmen les dades facilitades per l'Institut Català de les Empreses Culturals, en les que la venda de vinils ha crescut un 67% respecte al mateix trimestre de l'any passat.

El primer semestre del 2022 la facturació de vinils a Catalunya ha estat de 995.349 euros, un 75% més que en el mateix període de l’any anterior, quan es van facturar 569.139 euros, segons dades de GFK, facilitades per l’ICEC. La venda de CD i altres formats a Catalunya segueix per sobre dels vinils, però la diferència es va reduint en els darrers anys.

Halley Records El codirector de Halley Records Marc Isern confessa que des de la discogràfica han notat “un desinterès cada vegada més gran per la compra de discos en general” perquè el gran públic escolta música a través de les plataformes digitals i aquestes, no potencien el concepte de disc, sinó el dels singles. “Moltes vegades el gran públic no sap ni què escolta i tant és així, que la majoria de les vegades és el mateix algoritme de les plataformes el que proposa la música, no els i les oients”. Per contra, afegeix Isern, fabricar discos té molt sentit per “la gent que estima la música i les músiques que hi ha darrere de les cançons”. Indica que “per diversos motius, com el romanticisme i l’activisme, moltes persones amants de la música prefereixen els formats físics i, darrerament, també vinils. Els vinils tenen una qualitat d’àudio increïble, són un material més preuat i es poden exposar a les estanteries, però són més cars i tenen tirades més limitades que els CDs”, assenyala.