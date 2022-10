Víctor Gutiérrez ens presenta 'Balón amarillo, bandera arcoíris'

És el primer esportista d'elit d'Espanya que va sortir de l'armari, fent pública la seva orientació sexual. El waterpolista Víctor Gutiérrez és actualment jugador del Real Canoe i internacional amb Espanya, i ara ens presenta el llibre Balón amarillo, bandera arcoíris. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens explica com va començar a viure la seva homosexualitat i les dificultats dels esportistes per sortir de l'armari.

Com ha detallat, el títol del llibre fa referència allò que més el representa a la vida, l'esport i la seva identitat. D'una banca, la pilota groga del waterpolo hi apareix perquè l'esport li ha donat "tots els valors" que té i li va servir com a armilla salvavides en un moment important de la seva vida. D'altra banda, la bandera arc iris perquè ha recollit com a bandera tot allò que durant molts anys el va avergonyir, la seva identitat sexual.

El que és també secretari LGTBI del PSOE hi detalla episodis de la seva vida, com quan uns nois li van dir maricón quan encara no sabia ni que significava, quan tan sols tenia 8 anys. "Vaig dir: 'Si això és el que significa i és una cosa per la qual es ficaran amb mi, jo no vull ser això'", recorda d'aquell moment.

Així va entrar en un "conflicte molt gran", ja que s'anava "despertant" la seva identitat en contraposició a aquesta idea dolenta que tenia. "Intento tapar la meva identitat perquè em sembla monstruosa i és una cosa per la qual es poden ficar amb tu. L'últim que volia era passar-ho malament", ha relatat.

No només ho va amargar de portes endins, sinó de portes enfora també, ja que va arribar a creure que estava malalt per ser homosexual i no era una opció exterioritzar-ho: "Ho veia com una etapa de la meva vida que eliminaria", ha dit. De fet, explica que va arribar a pensar que la mort del seu pare a causa d'un càncer era un "càstig diví" per ser homosexual: "Em sentia culpable", ha dit.

Destaca que els nens d'avui dia ho tenen més fàcil per conviure amb aquesta condició, i creu que Espanya ha fet "passes agegantades" especialment a partir de la llei que va permetre el casament entre persones d'un mateix sexe. "És un dels països amb més nivell social d'acceptació del col·lectiu. Però seguim afrontant-nos a les mateixes coses que fa anys, assentar-nos amb els nostres pares i amics a explicar qui som", ha advertit sobre una por basada "en històries que coneixem".

Gutiérrez també ha recordat com va decidir fe rel pas de sortir de l'armari a través de la revista Shangay. Diu que no va tenir dubte de fer el pas i no va ser una decisió en calent, per bé que reconeix que li va entrar la por escènica d'exposar-se just abans que sortís publicat. "Del que em penedeixo és de no haver-ho fet abans", ha assegurat.

El col·lectiu a l'esport d'elit

Si bé la societat ha fet passes endavant, això no s'ha reflectit al món de l'esport. Guitérrez ha parlat sobre les dificultats que això es visualitzi en aquest àmbit, per la por a ser refusat pels companys de vestidor, així com el tema dels patrocinadors i la por a la reacció de les aficions: "Imaginat a un futbolista enfrontar-se a 50.000 persones cada cap de setmana dient-li maricón", ha dit sobre una problemàtica que fa 40 anys que es permet amb "barra lliure".

De fet, el waterpolista va denunciar a un rival que li va dir maricón en dues ocasions durant un partit, i va rebre una sentència sancionadora per homofòbia, que va ser la primera vegada que es feia a Espanya. "M'havia passat altres vegades, però les persones LGTBI ho normalitzem i ho justifiquem", però es va adonar que amb el seu silenci es convertia en part del problema.

Gutiérrez ha reconegut que, en aquell moment, es va sentir "molt sol", més enllà dels companys i el club del Terrassa. Destaca que quan se surt de l'armari és "una cosa bonica" i la gent està "encantada", però la gent ho relativitza i ho justifica quan es denuncia un cas com aquest.

En aquest sentit, ha considerat com una "patinada" la piulada de l'exporter del Real Madrid Iker Casillas bromejant sobre l'homosexualitat. "La intenció no era ni ofendre ni generar cap mena de tensió ni fer mal a ningú, però és molt sapastre", ha dit, recordant que sap "de primera mà com viuen d'infeliços" els jugadors homosexuals al món del futbol.

El pas a la política

El waterpolista és el secretari LGTBI del PSOE des d'ara fa un any, després d'haver decidit fer el pas a la política ara fa dos anys. "No és molt habitual que els esportistes en actiu es posin una etiqueta política", ha dit, però justifica que com a "activista" es va voler posicionar davant la irrupció de Vox al panorama polític. "No pot ser que discursos que semblaven marginals tornin a prendre força i la gent se senti legitimada per reprendre'ls", ha dit.

Així, la seva vida ha donat un canvi radical. El waterpolo ha passat de ser la seva feina a ser la seva afició, ja que arran de la decisió del president Pedro Sánchez el càrrec del partit és la seva "responsabilitat absoluta".

Destaca que la política és "una piscina plena de taurons", però destaca que l'esport li ha donat eines i l'ha preparat per afrontar pressions i afrontar situacions complexes. "Em sento completament capacitat. Tinc ganes i cor. Estic a la política en el moment que li soc útil, i no al revés", ha argumentat.

El responsable socialista també ha detallat que viu amb "molta tristesa" la baixa de Carla Antonelli del PSOE a causa dels endarreriments en la llei trans. Ha recordat que feia des de 1975 que demanava el vot pel partit: "Poques lliçons de socialisme i compromís li podem demanar". "Seguirem treballant perquè es faci realitat", ha dit sobre la llei.

I és que, segons el secretari LGTBI del partit, no s'ha pactat cap endarreriment d'aquesta norma amb el PP. Gutiérrez ha insistit que el full de ruta no s'ha modificat, hi ha el compromís del president Sánchez i que aquestes demores són "absolutament normals". Ha justificat que ara estan ocupats amb l'aprovació dels pressupostos al Congrés, i ha destacat que la darrera ampliació del termini es va fer amb el vistiplau de Podemos.

"Estem en els terminis. No hi ha motius per desconfiar. Totes les lleis de drets i llibertats que gaudeix el col·lectiu LGTBI a aquest país porten la firma socialista. No serà una anomalia", ha defensat.