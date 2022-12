'Ramon Trias Fargas, compromís amb el país' és el lema que commemora enguany els 100 anys del naixement del polític i economista i que va ocupar el càrrec de conseller d’Economia en diferents etapes. També va ser senador, diputat i primer president de Convergència Democràtica de Catalunya. Recuperem una entrevista inèdita enregistrada quan era diputat al Congrés per Barcelona.

Passió per la política Per a Ramon Trias Fargas (1922-1989) la política era una afició i professió que l'absorbien tant que li costava desempallegar-se'n per, per exemple, posar-se a escriure. Tenia el desig de redactar un llibre que expliqués la història de la família. I anava al passat, fins a la Primera Guerra Carlina.

L'avi de Trias Fargas havia estat fundador de La Lliga. Ell mateix, a conseqüència de la Guerra Civil, va haver de viure amb els seus pares a l'exili, a Colòmbia, Suïssa, els Estats Units i Anglaterra. Seguir les passes dels familiars l'il·lusionava per tal de poder escriure l'evolució de la història de Barcelona i de Catalunya. Conegut per les seves idees catalanistes, Trias Fargas havia fet unes declaracions explicant que Catalunya podia ser econòmicament independent. En l'entrevista detalla com es podria aconseguir una renda per capita més alta i una balança de pagaments equilibrada. Turisme i indústria eren per ell dos puntals i reivindicava el paper de les nacions-estat europees. En aquesta entrevista inèdita que recuperem en fer 100 anys del naixement del polític, Trias també conta l'anècdota del seu 'títol d'Oxford'. En realitat era llicenciat per Bogotà i Chicago, i catedràtic per València i Barcelona. Però el 'titol' que el feia somriure en evocar-ho era el certificat de matrimoni, això sí, de la ciutat anglesa, de quan es va casar amb Montserrat Trueta. Filla del doctor Josep Trueta i Raspall, va compartir també amb els pares l'exili a Anglaterra. Quan no feia de polític, Trias Fargas treballava d'assessor fiscal. El que més greu li sabia, confessa a l'entrevista, era no haver dedicat prou temps als fills. Per a aquesta conversa, Trias Fargas ens va obrir casa seva per contestar qüestions que anaven més enllà de la seva carrera. Arxiu TVE Catalunya Entrevista a Ramon Trias Fargas Ver ahora