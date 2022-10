Augmenta la pressió per mantenir un dels pocs espais d'agricultura que es mantenen a la ciutat: l'Hort d'en Tomàs, un hort familiar a les vores del parc de Collserola que aquest dimarts 18 d'octubre té ordre de desallotjament. L'Ajuntament afirma que la normativa no permet ara la continuïtat de l'espai, però la Universitat de Barcelona i diversos col·lectius de veïns pressionen el consistori per mantenir l'hort.

00.33 min David Mesa Cedillo: "Creiem que és un espai d'oportunitats"

En peu des de 1989 L'Hort d'en Tomàs és un espai amb conreus des de fa 33 anys, quan en Tomàs Cedillo va començar a treballar aquest camp al barri de Montbau, als límits de Collserola. Un projecte d'agricultura sostenible que els seus nets han mantingut viu amb un model autosuficient només a partir de l'aigua de pluja. Ara, però, pot desaparèixer. L'Ajuntament, propietari dels terrenys des del 2019, ha ordenat desallotjar-lo aquest dimarts. Argumenten que, amb la normativa vigent, no estan permesos els horts dins del parc natural de Collserola.