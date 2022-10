L'hort d'en Tomàs, un hort urbà en perill a Barcelona

Augmenta la pressió per mantenir un dels pocs espais d'agricultura que es mantenen a la ciutat: l'Hort d'en Tomàs, un hort familiar a les vores del parc de Collserola que aquest dimarts 18 d'octubre té ordre de desallotjament. L'Ajuntament afirma que la normativa no permet ara la continuïtat de l'espai, però la Universitat de Barcelona i diversos col·lectius de veïns pressionen el consistori per mantenir l'hort.