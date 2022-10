Dos en la carretera es una de las películas más deliciosas de Audrey Hepburn, y una de las más especiales de Hollywood. Hablar de esta cinta es hablar de dos actores en estado de gracia, Hepburn y Albert Finney, pero también de la música de la dirección de Stanley Donen, el atrevido guion de Frederic Raphael y el maravilloso vestuario: hasta 20 looks distintos luce la actriz, y ninguno pasa desapercibido. La película es un viaje que habla de otro viaje: Joanna y Mark llevan casados una década, y ahora relación es un tanto inestable. Durante un viaje desde Londres a St. Tropez recorren su vida en común, desde su primer encuentro hasta las infidelidades. El álbum de recuerdos se viste de emociones y sobre todo de moda, y Audrey se atreve con un vestuario atrevido, que no se parece en la nada a los que lleva en cintas como Una cara con ángel o Desayuno con diamantes, ambos firmados por su gran amigo Hubert de Givenchy. Los diez años de vida en común entre Joanna y Mark dan para mucho y Audrey pasa por distintas etapas, aunque siempre con su elegancia y estilo. La actriz derrocha glamur con vestidos, trajes, conjuntos, prendas para el baño y prendas de abrigo de diseñadores tan conocidos como Paco Rabanne, Mary Quant, André Courrèges, Michèle Rosier y Ken Scott. Pero el vestuario de Albert Finney no pasa desapercibido y se lo hizo uno de los sastres más importantes del planeta. Vamos por partes.

El armario de Audrey Hepburn en Dos en la carretera Dos en la carretera se rodó en 1967, en una década crucial para el devenir de moda. Fueron años de cambios, de rebeldía y de revoluciones sociales y estéticas. En los 60 del siglo XX se inventó la minifalda. Se dijo que su creadora fue Mary Quant y también que fue André Courrèges, pero fue el modisto quien dio en el clavo: "La minifalda no la inventamos nosotros, la inventó la calle". Fueron años marcados por la carrera espacial, que inspiró el gran giro que pegó la moda. Las formas, texturas y colores eran completamente nuevos, y esa frescura la supo aprovechar la actriz para dar mayor personalidad al papel. Y eso que en un principio no quería, ya que estaba convencida de que Hubert de Givenchy era el único que sabía vestirla. A lo largo de los 111 minutos que dura la película, vemos a la actriz con todo tipo de looks: juveniles pantalones vaqueros con camisetas de manga larga, encantadores bikinis de punto, sofisticados vestidos mini con grandes estampados, conjuntos de short y marinera de lo más chic... Audrey Hepburn en el set de 'Dos en la carretera' (Two for the road, 1967) Destacan las piezas más icónicas, como el minivestido de rayas con el patrón de un polo de rugby que Audrey combina con las modernísimas gafas pantalla y el vestido metálico de Paco Rabanne, un diseño fabuloso hecho con discos de Rhodoid, material que inventó el modista de origen español. El vestido ocupa el puesto número 14 en la lista de 'Los 50 vestidos que cambiaron la moda' que hizo la revista Marie Claire. Para ilustrar el paso del tiempo se puso especial atención a la peluquería y los diferentes peinados que luce Audrey Hepburn en la película se lo hizo la italiana Grazia De Rossi, que terminó siendo una de las fieles colaboradoras de la actriz a lo largo de su carrera. Audrey Hepburn con look de Michèle Rosier RTVE