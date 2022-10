Luz Gabás guanya el Premi Planeta

Luz Gabás és la guanyadora del Premi Planeta d'aquest 2022 gràcies a l'obra 'Lejos de Luisiana', que indaga en el passat espanyol d'aquesta zona de Nordamèrica. L'escriptora aragonesa ha estat la triomfadora de l'edició número 71 del guardó que s'ha fallat la nit d'aquest dissabte a Barcelona, en el decurs d'un sopar literari que s'ha fet al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

La finalista ha estat la barcelonina Cristina Campos, autora de 'Historias de mujeres casadas' que explora des d'una perspectiva molt particular la feminitat, la sororitat i el poder de l'amor.

El Premi Planeta és el més ben dotat econòmicament que s'atorga en l'àmbit de les obres publicades en llengua castellana. La guanyadora, en aquest cas Luz Gabás, s'endú un milió d'euros i la finalista, Cristina Campos, 200.000. El jurat l’integren els escriptors José Manuel Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs, així com Belén López, directora d'Editorial Planeta i que axctua com a secretària amb dret a vot.

D'altra banda, Cristina Campos (Barcelona 1975) ha estat finalista amb una novel·la que l'editorial ressenya com la història d'una dona per a la qual després de 20 anys de matrimoni, l'amant imaginari amb qui sempre havia somiat, es fa realitat . El relat recorre tots els temes relacionats amb la feminitat, la sororitat, el poder de l'amor i l'honestedat.

Rècord de participació

En aquesta 71a edició s'han presentat un total de 846 obres, és a dir, uns 200 treballs més que el 2021, i de temàtiques molt diverses. Les obres de temàtica costumista i sobre la Guerra Civil van a la baixa i, en canvi, es constata un augment de les novel·les històriques i negres, així com les que posen al centre els canvis socials i l'empoderament femení

També s'ha donat una situació insòlita perquè les finalistes han estat només 9 i no pas 10 com és habitual en el certamen. Durant la roda de premsa prèvia a la cerimònia d’entrega de premis d’aquest dissabte, el president del grup Planeta, José Creuheras, va explicar que el jurat va haver d'eliminar una de les 10 obres finalistes seleccionades en comprovar que ja s’havia publicat prèviament en una plataforma, i això incomplia les bases del premi que requereixen que el treball presentat sigui "inèdit".





Es tracta de 'La niña del castillo de los almendros en flor', de Fernando Preto Rodríguez. La decisió es va prendre dilluns passat i l'organització va optar per no incorporar-ne una altra per tal de mantenir l'habitual xifra de 10 finalistes perquè considerava que "ja era massa tard".