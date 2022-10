Polèmica a la UVic per 'bullying'

El cas d'una estudiant de fisioteràpia que va denunciar 'bullying' per part d'uns companys d'universitat ha causat polèmica a la UVic. Els fets es remunten al curs passat, quan la jove, de 19 anys, ho va denunciar a la direcció del centre i, més tard, als Mossos. El cas va arribar als jutjats, on les dues parts van arribar a un acord: els joves es comprometien a deixar tranquil·la la noia, i la universitat va canviar de grup als presumptes agressors perquè no coincidissin amb la víctima. A canvi, es reobriria el cas si l'estudiant ho demana. Segons la Vanguardia, aquest curs la jove torna a coincidir amb els presumptes assetjadors i això li causa angoixa.

La noia relata que el grup l'insultava, l'amenaçava -fins i tot, en una ocasió amb arma blanca-, l'agredia i atemptava contra la seva intimitat. Els fets més greus van passar a una residència privada, aliena a la universitat, d'on els joves van ser expulsats.