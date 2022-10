Una estudiant de la UVic denuncia ser víctima d'assetjament

Una estudiant de la Universitat de Vic denuncia ser víctima d'assetjament per part de tres companys de la seva promoció. La universitat assegura que els presumptes fets s'haurien produït fora del campus i que va separar als estudiants perquè no coincidissin a classe.

Té 19 anys i denuncia insults continuats, assetjament a les xarxes i dues agressions físiques per part de tres companys de facultat. A mitjans del curs passat ho denuncia al centre i més tard a la policia. Quan arriba a judici, les parts arriben a un acord: els joves es comprometen a deixar-la tranquil·la. Paral·lelament, la universitat intervé i canvia als presumptes agressors de torn. Però aquest curs, torna a coincidir amb alguns d'ells a classe.

L'associació No al Acoso Escolar considera que el centre hauria d'haver expulsat als tres nois denunciats. La Universitat de Vic assegura que els presumptes fets s'haurien produït fora del campus i que per això no pot iniciar expedients sancionadors.