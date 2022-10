Els autors del ciberatac publiquen 54 Gb de dades

Les dades del DNI, analítiques i diagnòstics mèdics de pacients són algunes de les informacions confidencials que estan ara mateix a la internet profunda i que han fet públiques els hackers que han atacat tres grans hospitals catalans i diversos CAPS. La Generalitat intenta ara contenir la publicació de més informació.

Els autors del ciberatac del 7 d'octubre als hospitals Moisès Broggi, Dos de Maig i General de l'Hospitalet, els tres gestionats pel Consorci Sanitari Integral (CSI) han publicat 54 Gb de dades al web fosc. L'organisme sanitari ha confirmat la filtració d'un volum "reduït" de dades que l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya està analitzant. Segons el rotatiu, es tracta, entre d'altres, de fotografies de DNI i informes mèdics. El CSI demana als professionals prestar atenció "especial" davant possibles informacions que puguin arribar via correu electrònic o terminals mòbils "per evitar eventuals suplantacions".

De moment, i amb l'objectiu de "mitigar" l'abast del ciberatac, el CSI ha restaurat el sistema informàtic amb un servei de còpia al núvol, ha implantat mesures per evitar la suplantació d'usuaris dels sistemes d'informació corporatius, ha activat el pla de contingència per mantenir l'activitat assistencial i ha fet maniobres de segmentació de xarxa o de desplegament de tallafocs per dificultar el moviment intern de l'atacant i limitar l'impacte de l'acció.