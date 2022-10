La segona temporada de la sèrie ’Historias para no dormir’, de Prime Video, que reimagina lliurement les obres televisives de Narciso Ibáñez Serrador torna al Festival de Sitges, lloc on es va presentar la primera temporada l’any passat. Els quatre capítols d’aquesta temporada són ‘El trasplante’, ‘La alarma’, ‘La pesadilla’ i ‘El televisor’, dirigits per Salvador Calvo, Nacho Vigalondo, Alice Waddington i Jaume Balagueró, respectivament. Els directors actualitzen quatre capítols de la popular sèrie, que s'estrenen al certamen de Sitges. Vigalondo ha descrit la sèrie com “un mini festival de cinema fantàstic espanyol”.

Salvador Calvo ha apuntat que cada director ha portat al seu terreny el capítol que ha rodat i ha triat. “Cadascú ha buscat el seu material i desenvolupat la seva història”. El director de la pel·lícula ‘Adú’ ha admès que el va atraure del projecte inspirar-se en la sèrie original i a partir d’allí crear un propi món i una història pròpia.

Balagueró ha apuntat que són propostes úniques i ha assenyalat que davant la necessitat d’adaptar i fer un remake dels capítols originals era important tenir la seguretat que tenien la llibertat de poder actualitzar-los i modernitzar-los, ha indicat el director de ‘Venus’.

Foto de família de la segona temporada de 'Historias para no dormir'

'El trasplante' El primer capítol, ‘El trasplante’, està dirigit per Salvador Calvo i protagonitzat per Javier Gutierrez, Petra Martinez, Carlos Cuevas, Ramon Barea i Sara Sálamo. La història se situa en un futur no molt llunyà amb una societat que està obsessionada per la joventut i la bellesa extrema i on només les persones sense recursos envelleixen i moren. En aquest context, una parella madura es veu en la necessitat de renovar els seus cossos i evitar ser acomiadats de les seves feines, però els diners només els hi arriben per renovar-se un d’ells.

‘La alarma’ El segon capítol és ‘La alarma’, dirigida per Nacho Vigalondo i interpretada per Aníbal Gómez, Roberto Álamo, Javier Gurruchaga, Sofia Oria, Carlos Areces, Neus Sanz i Jordi Coll. Un grup de desconeguts haurà de conviure en una mateixa casa obligats per una amenaça externa. Ningú sap per què, però és impossible sortir al carrer. La gran amenaça, però, no estarà a l’exterior, sinó en l’interior d’aquesta casa, entre aquests personatges.

‘La pesadilla’ Alice Waddington dirigeix el tercer capítol, ‘La pesadilla’, amb un repartiment format per Álvaro Morte, Mina El Hammani, Boré Buika, Ángela Arellano, Carlos Olalla i Fernando Sansegundo. La història se situa al segle XIX en un lloc on es produeixen una sèrie d’assassinats de dones joves. Els habitants d’un poble sospiten d’un estrany veí que viu apartat sense sortir mai durant el dia.