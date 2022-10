'Historias para no dormir' es reinventen al Festival de Sitges

La segona temporada de la sèrie ’Historias para no dormir’, de Prime Video, que reimagina lliurement les obres televisives de Narciso Ibáñez Serrador torna al Festival de Sitges, lloc on es va presentar la primera temporada l’any passat. Els quatre capítols d’aquesta temporada són ‘El trasplante’, ‘La alarma’, ‘La pesadilla’ i ‘El televisor’, dirigits per Salvador Calvo, Nacho Vigalondo, Alice Waddington i Jaume Balagueró, respectivament. Els directors actualitzen quatre capítols de la popular sèrie, que s'estrenen al certamen de Sitges. Vigalondo ha descrit la sèrie com “un mini festival de cinema fantàstic espanyol”.