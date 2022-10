Crida desesperada del Banc de Sang

El Banc de Sang i Teixits ha fet una crida perquè la gent doni sang perquè ha alertat que les reserves són molt baixes. En concret, només en té per a quatre dies quan l'ideal seria tenir-ne per vuit.

L'activitat als hospitals es manté estable, però el nombre de donants ha disminuït. Per assolir un nivell òptim es necessitaria arribar a les 1.100 donacions de sang al dia i actualment hi ha aproximadament 750. Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang, creu que no hi ha un factor concret de per què ha baixat la donació.

Per remuntar les donacions, i en previsió del festiu 12 d’octubre i el pont de l’1 de novembre, el Banc de Sang insisteix en la necessitat que la població que es trobi bé de salut vagi a donar sang durant els pròxims dies.