Crida desesperada del Banc de Sang

El Banc de Sang i Teixits ha fet una crida perquè la gent doni sang perquè ha alertat que les reserves són molt baixes. En concret, només en té per a quatre dies quan l'ideal seria tenir-ne per vuit.

L'activitat als hospitals es manté estable, però el nombre de donants ha disminuït. Per assolir un nivell òptim es necessitaria arribar a les 1.100 donacions de sang al dia i actualment hi ha aproximadament 750. Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang, creu que no hi ha un factor concret de per què ha baixat la donació tot i que la pandèmia podria ser una de les causes.