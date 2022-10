Una part del sostre de la Piscina Sant Jordi s'ha esfondrat aquest dilluns al matí i s'ha obligat al tancament de l'equipament, que no té data de reobertura. En el moment de l'incident no hi havia ningú a la piscina, per la qual cosa no hi ha ferits ni danys materials. La malla que protegia el sostre ha retingut el material que s'ha desprès.

La Federació Catalana de Natació, que gestiona el funcionament de la piscina, s'ha vist obligada a suspendre tots els cursets i activitats programats. També s'ha vist afectada la zona termal, que romandrà tancada fins a nou avís. En canvi, l'espai ha comunicat que es pot seguir fent servir la sala de fitness.