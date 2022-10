En un moment en què el volum de banyistes a la platja ha assolit rècords a Barcelona, la iniciativa Platges Sense Fum ha aconseguit el seu objectiu: que el 99% dels usuaris s'hagin abstingut de fumar-hi durant l'estiu. El servei d'informació de platges ha fet 40.000 accions de sensibilització, però no s'ha multat cap fumador. Una iniciativa que ha estat ben valorada, amb un 8 sobre 10, tant per fumadors com no fumadors.

Així, el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, ha fet un balanç molt positiu de la normativa que prohibeix fumar a les platges de la ciutat, que han registrat rècord de visitants aquesta temporada arribant gairebé als 5 milions d'usuaris. La normativa municipal s'ha implantat per primer cop aquest estiu després d'una prova pilot en quatre platges l'estiu del 2021 en què ja es va aconseguir reduir els fumadors fins al 3%.

Només un 1% es resisteix Enguany, segons les dades facilitades pel servei d'informació de platges, s'ha rebaixat el percentatge encara més, fins al 0,97%. Badia ha relatat que no s'ha multat cap fumador perquè pràcticament la majoria ha apagat la cigarreta o se n'ha anat fins al passeig i s'han mostrat respectuosos. Per això, s'ha mostrat partidari de continuar apostant per la pedagogia i la comunicació com a recursos prioritaris a la multa. Gairebé 50.000 persones van deixar de fumar a Catalunya el 2021 Segons dades municipals, gairebé el 70% dels usuaris era coneixedor de la iniciativa, ja que hi havia cartells i informació visible. Tot i el balanç positiu de compliment que fa el consistori, un percentatge similar -el 72%- ha manifestat que ha vist burilles, concentrades principalment al costat del passeig. De fet, el govern municipal reconeix el paper que tenen els informadors ambientals i l'alt compliment de l'ordenança durant el dia, però admet que a la nit és més difícil controlar que es fumi a la platja. Així, també s'atribueixen part de les burilles que es poden veure a l'ús nocturn de la platja.