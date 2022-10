Camilo presenta su gira 'De adentro pa' fuera tour' por España: "Sueño desde la ilusión y no desde la ambición", asegura. Empezó el 12 de junio en Pamplona y en su paso por nuestro país el cantante actuará gratis en la capital dentro de la celebración Hispanidad 2022. En su cuenta de Instagram el cantante ha anunciado que retransmitirá el show a través de su canal de YouTube para todos aquellos que no puedan asistir al evento, aunque habrá que esperar unas horas para poder verlo online. Sigue leyendo para saber cuándo y cómo seguir en directo el concierto gratis de Camilo.