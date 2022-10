El Govern català està preparant dos nous permisos laborals que beneficiarien uns 154.000 funcionaris: un permís de vuit hores per a dones en cas de sofrir regles doloroses i tres dies d'absència remunerada en cas que una mare embarassada perdi al seu bebè. En aquest segon cas, el permís també estaria vigent per als altres progenitors, en cas que fossin empleats de la Generalitat.

Així li ho plantejarà aquest pròxim dijous la conselleria de Presidència als sindicats més representatius de la funció pública. El Govern pretén introduir dues mesures en el terreny del duel perinatal i la salut menstrual que fins ara gairebé no havia abordat de manera formal amb les centrals.

Catalunya seria la primera comunitat

El permís davant regles doloroses és un debat que la llei de l'avortament ja ha abordat en l'àmbit estatal, malgrat que encara no ha entrat en vigor. I té ja un precedent a l'Ajuntament de Girona, on des del 2021 les treballadores en edat fèrtil poden no acudir al seu lloc de treball durant un màxim de vuit hores al mes si tenen malalties o molèsties derivades de la menstruació.

La Generalitat s'avançaria a la primera i ampliaria les opcions de les empleades públiques durant la seva menstruació. Les treballadores podrien accedir a permisos de vuit hores, que s'haurien de recuperar en les setmanes o mesos següents. Aquí els sindicats esperen negociar el temps de permís i el marge per a recuperar-lo.

A més, el text remès a les centrals defineix el permís obert per a "persones" amb menstruacions doloroses, la qual cosa obriria també la possibilitat a homes trans que treballin en l'administració per a poder acollir-se a aquest.