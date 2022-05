Les dones podran demanar la baixa per regles doloroses

El Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de llei de l'avortament impulsat pel Ministeri d'Igualtat d'Irene Montero. La norma inclou per primer cop les baixes per regles doloroses i incapacitants. Aquestes no tindran límit de dies, per la qual cosa la duració de la baixa dependrà de cada cas. Això sí, la Seguretat Social assumirà el cost de les baixes des del primer dia. En canvi, el decret deixa de costat l'IVA superreduït pels productes d'higiene femenina, una mesura per la qual s'ha lluitat molt des del ministeri.

El text inclou altres punts nous, com l'eliminació de la necessitat del permís dels pares perquè les noies de 16 i 17 anys puguin avortar voluntàriament i la supressió dels tres dies de reflexió obligatoris abans d'interrompre l'embaràs. La norma encara trigarà mesos a entrar en vigor, ja que el text haurà de passar un segon cop pel Consell de Ministres abans de ser enviat al Congrés perquè pugui ser aplicat.

Les claus de la nova llei d'avortament Baixes per regles doloroses : per primer cop, les dones podran demanar la baixa laboral, amb la supervisió del metge, en cas de regles doloroses i incapacitants. Serà l'Estat qui assumeixi el cost d'aquestes i tindran una durada en funció de cada cas. A més, no serà necessari tenir dies previs de cotització com passa amb altres incapacitats.

Els menors poden avortar sense permís patern: les dones podran avortar a partir dels 16 anys sense el permís de les mares, pares o tutors legals. Així, l'avortament estarà garantit a partir d'ara a tots els hospitals públics i, a més, se suprimeixen els tres dies de reflexió obligatoris per interrompre l'embaràs.

Anticonceptius finançats i als instituts: les pastilles anticonceptives d'última generació seran finançades públicament i tornaran a estar cobertes per la Seguretat Social. L'anterior executiu del PP va retirar el 2013 del catàleg cobert per l'Estat la gran majoria de pastilles anticonceptives orals més modernes. Una altra mesura és el repartiment gratuït a instituts, presons, centres cívics o organismes públics de productes de salut menstrual com tampons, compreses o copes menstruals per acabar amb la pobresa menstrual.

Baixa retribuïda prèvia al part: el text també incorpora que les dones embarassades tinguin dret a demanar la baixa prèvia al part des de la setmana 39 de gestació. Això no consumirà cap dia del permís de maternitat. Una mesura relacionada amb aquesta és que ara ña llei inclou una baixa incapacitant per avortament i la provisió d'assistència a les dones que s'hi sotmetin.

Registre d'objector de consciència: la norma reconeix l'objecció de consciència dels professionals sanitaris que no vulguin practicar avortaments i ho regula, així com es fa a la llei de l'eutanàsia. Qui es declari objector, figurarà a un registre per garantir que sempre hi haurà personal disponible per fer aquesta mena d'intervenció.

Ventres de lloguer, forma de violència: la llei reconeix la gestació amb ventres de lloguer com una forma de violència contra les dones. El text també posa èmfasi en la formació en educació sexual i menstrual que serà integral i donarà protagonisme al consentiment i les relacions fomentades en el bon tracte.