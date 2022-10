La tardor incrementa l'activitat dels mosquits

Qui més qui menys, aquests dies ha agafat un matamosques, qualsevol instrument o fins i amb tot les palmes de les mans per matar algun mosquit que l’estava a punt de picar, tot i això molts acaben fent-ho de forma discreta...

Durant l’estiu d’enguany, segurament us hauran picat menys que estiues enrere, i es que l’activitat del mosquit ha estat moderada, no gaire altam en general. Concretament, fins a un 20% més baixa de l’habitual, a causa de la sequera i a la falta d'acumulació d'aigua. Recordem que els mosquits no només necessiten calor, sinó també aigua per dipositar les seves larves.

En canvi, la tardor ha començat amb caloreta, temperatures al voltant dels 25 ºC, humitat i pluges, els ingredients òptims que està fent augmentar desmesuradament les poblacions de mosquit. Fins i tot es podria disparar encara més les properes setmanes.

En canvi quan arribi l’hivern, en general les temperatures baixaran per sota dels 10 ºC i les les larves i els mosquits adults moriran. Només quedaran els ous hivernants que resistiran al fred de l’hivern i quan tornin les pluges i la caloreta de la primavera formaran part d’una nova generació de mosquits.