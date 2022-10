30 anys sense el riure i el somriure de la gran actriu Mary Santpere

Mary Santpere va pujar al pont aeri d'Iberia 1215 i va seure. No estava còmoda i va cridar les hostesses i va demanar dos coixins. Es va adormir. En aterrar a Madrid, tothom sortia amb pressa per estirar les cames i baixar, ella semblava adormida. Quan l'avió havia aterrat a Barajas ja era morta. Era el 23 de setembre del 1992, l'any olímpic, i no el va veure acabar. Va ser el seu darrer vol.

Fa 30 anys que enyorem Mary Santpere. Una dona inigualable, a qui serà molt difícil que ningú superi. Era ella mateixa sempre, quan sortia a comprar i la saludaven o quan actuava vestida de pallassa, de cupletista, a la televisió o la ràdio. La seva manera de ser amable, riallera, extrovertida, era la mateixa damunt l'escenari o entre la gent. No li agradava que l'anomenessin 'estrella', deia que era una 'estrella antitòpica'. Però cap altra estrella no podrà brillar tant al món de la comèdia.

Una actriu de capacitat inigualable

Santpere era filla de l'actor del Paral·lel Josep Santpere i de la ballarina i actriu Rosa Hernáez, però això no voldria dir res si Mary hagués nascut sense qualitats. I ella en tenia. Sobretot, una gran teatralitat, perquè era capaç d'exhibir-se i perfeccionar l'actuació conscient que tothom la mirava. Se sentia còmoda actuant i per això agradava tant.

A més, com que no era guapa i la seva veu no era fina, la desimboltura i convicció que posseïa la feia fantàstica damunt l'escenari i que faria passar una molt bona estona al públic la feia encara més fabulosa. El seu pare l'havia animat a actuar i no es va equivocar. La seva vis còmica i bonhomia la van fert molt estimada pels espectadors i encara més pels que la coneixien.

RTVE guarda desenes de programes i entrevistes que la recorden. Era tan estimada i popular que Terenci Moix la va escollir pel seu primer programa d'entrevistes Terenci a la fresca, al costat d'una altra actriu i cantant de revista incommensurable, Sara Montiel. Hem recuperat fa poc aquest programa i la conversa entre tots tres personatges és fascinant.

La gran Mary Santpere també va ser a un programa concurs, el 3x4, però el que més li agradava era actuar. En una ocasió, el 1985, va ballar un xotis a plató, amb mantó de Manila i tot!

02.44 min Mary Santpere canta un chotis en TVE (1985)





Santpere havia triomfat al teatre, el cinema i la televisió. I va ser en aquest darrer mitjà on va trobar refugi els darrers anys, després d'un temps en què deia que no havia tingut sort, 'ni descomptes ni rebaixes', va expressar. El 1987 va quedar vídua i ho va passar molt malament.

Va trigar a tornar a actuar, però la família la va animar. I aquell 1992, tot just un mes abans d'agafar aquell avió, va sortir al balcó per desitjar molt bona festa major a tot el barri de Sants. És així com volem recordar-la, reint, eixerida, feliç fent feliç a la gent.

Precisament tornarem a veure l'estimada Mary Santpere aquest diumenge al programa d'Andreu Buenafente La Casa dels Còmics. Descobrirem aspectes molt emotius de la seva vida, sobretot el que ens explicarà la seva família. A TVE Catalunya a La 1 i també en directe a RTVE Play Catalunya.