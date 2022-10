El Govern ha pactat amb CCOO i UGT un augment de sou als funcionaris de fins al 9,5% des d'ara fins al 2024. El 2022 pujarà un 1,5% amb caràcter retroactiu, el 2023 un 2,5% fix amb possibilitat d'un 1% variable i el 2024 un 2% amb un 0,5% variable. UGT ja va avançar divendres passat que avalava la proposta i CCOO l'ha acceptat avui.

Faltava saber la resposta del CSIF, sindicat majoritari a l'administració, que després de la Mesa General de Negociació de les administracions públiques d'aquesta tarda no s'hi ha sumat perquè "ni tan sols cobreix la pujada de la inflació d'aquest any". El sindicat calcula en un 5% la pèrdua de poder adquisitiu dels funcionaris aquest any i no descarta mobilitzacions.