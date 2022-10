Les obres de transformació de la Rambla de Barcelona donen el tret de sortida aquest dilluns. Uns treballs que tenen l'objectiu de convertir aquest eix central de la ciutat en un passeig amb més espai per al vianant, amb voreres més àmplies, un sol carril de circulació i paviment sense asfalt. De moment, les obres ocuparan el tram Colom-Santa Madrona en una primera fase. Es preveu que els treballs acabin el 2024.

Segons l'ajuntament, en cap moment s’ocuparà simultàniament els dos costats de la Rambla, de manera que es garantirà els desplaçaments a peu i amb bicicleta, el trànsit veïnal, de serveis i de vehicles d’emergència i el transport públic. En total, les obres suposaran una inversió d'uns 10 milions d'euros.

Paviment fet de granit i pòrfir

El paviment serà una de les novetats principals en aquest tram i en tota la futura Rambla. Ja no hi haurà més asfalt, i el nou paviment serà de peces de diferents formats de pedra natural, concretament granit i pòrfir, que cobrirà tot l’espai de l’eix. Hi haurà prop d’un centenar d’arbres, 21 dels quals seran nous, i els escocells seran més amples i se’n millorarà el subsol.

Per generar espais d’estada s’instal·laran més de 100 bancs, i l’enllumenat s’unificarà amb un únic disseny més simple i funcional. A més, s’incorporaran pilones de seguretat a petició de la Junta Local de Seguretat.